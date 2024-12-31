مكتبة مصر العامة بالأقصر تستقبل 10 آلاف زائر خلال عام 2024

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الأقصر-محمد محروس:

شهدت مكتبة مصر العامة بالأقصر، تنظيم العديد من الفعاليات الهامة خلال عام 2024 منها حفل بداية الأنشطة الصيفية بمكتبة مصر العامة بالأقصر، وافتتاح ( فرع مكتبة مصر العامة) بمدينة طيبة، والمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، والاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

وشهدت المكتبة كذلك الاحتفال بعيد الأقصر القومي، وملتقى التوظيف والتدريب، ومؤتمر "صعيد مصر فى عيون علماء الآثار والمؤرخين "، واحتفالية ذكرى انتصارات 6 أكتوبر المجيدة وتكريم أسر الشهداء والمصابين والمحاربين، ومهرجان الشعر العربي لدورته التاسعة، واستقبال الوفد الكوري لمنظمة كويكا للتنسيق بين المكتبة والمنظمة للتعاون المشترك فى المنح الدراسية المجانية والتدريب لمدة عام، ومهرجان المانجو، و"اليوم العالمي للسكري".

واستضافت المكتبة اليوم الثقافي التشيكي بحضور سفير جمهورية التشيك والوفد المرافق له والقيادات الاجتماعية ، والمعرض التشيكي المقام بمناسبة مرور 20 عام على انضمام جمهورية التشيك في الاتحاد الاوروبي، و اليوم العالمي المصري الاندونيسي، ومعرض صور جيمى كارتر.

كما شهدت المكتبة خلال عام 2024 العديد من البرامج التي تعمل لتنفيذ خطة التنمية المستدامة من ندوات وورش وأنشطة ومنها تعزيز ثقافة التسامح والاعتدال، ودعم الانتماء للهوية المصرية والإنجازات الوطنية، وإكتشاف الموهوبين والنابغين والمبدعين، ودعم الموهوبين والمبدعين، والانفتاح على الثقافات المختلفة (الفعاليات والمهرجانات الدولية ) ، والسياحة الثقافية، والريادة العربية والإقليمية، وحماية وتعزيز التراث ( صون التراث المادي والغير مادي )، وتعزيز الهوية المصرية، وتعزيز قيم مكافحة الهجرة.

كما أقامت المكتبة ندوات حول تعزيز قيم المواطنة و تنمية الوعي السياسي والنشء، وتعزيز قيم حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية، وتعزيز قيم ترشيد وتدبير الاحتياجات، وتعزيز القيم لقضايا الأمن المائي، وتعزيز قيم الوعي بخطورة الإدمان، وتعزيز قيم التوعية بخطورة الزيادة السكانية، والتطرف، وتطوير نظم ومخرجات التعلم، وتحسين جودة التعليم، وصناعة الكتاب، وصناعة الموسيقى والغناء، وصناعة المسرح و الاستعراضات، وصناعة السينما و الدراما، وصناعة الحرف التراثية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وتنمية الموارد البشرية، والتحول الرقمي، وإعادة الهيكلة المؤسسية، ورفع كفاءة البنية الأساسية، وعدالة توزيع المؤسسات الثقافية ، والثقافة للجميع.

كما شهدت مكتبة مصر العامة بالأقصر في الفترة من 1/1/2024 إلى 31/12/2024 زيارة 10000 زائر من مجموعات سياحية لمكتبة مصر العامة ومركز الأقصر للتراث الحضاري لمشاهدة عرض الكالتشوراما لأهم المعالم الأثرية والسياحية بالأقصر، وبلغ إجمالي الدورات التدريبية 676 دورة تدريبية ، و إجمالي المشاركين بالدورات التدريبية 25378 شخص، زيارات المكتبة المتنقلة 80 زيارة.

وبلغ إجمالي الإعارات الخارجية 6590 كتاب، و إجمالي الإعارات الداخلية 2875 كتاب، و إجمالي الزيارات الجماعية لمبنى المكتبة 300 زيارة، وأنشطة وتدريبات لذوى الاحتياجات الخاصة 300 نشاط وتدريب ، و إجمالي المشاركين بالزيارات الجماعية 22000 شخص ، عدد الزائرين للمبنى 216.254 شخص ، و عدد البرامج 31 برنامج ، و عدد الأنشطة الفنية والثقافية 2073 نشاط ، و عدد الكتب 86364 كتاب ، و عدد الصالونات الثقافية المقامة 45 صالون ثقافي.