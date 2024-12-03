ضبط محطات وقود باعت 47 ألف لتر سولار وبنزين بالسوق السوداء في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة البحيرة حملات تموينية مكثفة بمركز أبو حمص ومدينة النوبارية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية والسلع غير المطابقة للمواصفات.

بمركز أبو حمص، جرى ضبط 4 محطات مواد بترولية لقيام أصحابها بالتصرف في 34 ألفًا و553 لتر سولار و13 ألف لتر بنزين، وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

حررت المحاضر اللازمة ، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وجار العرض على النيابة العامة.