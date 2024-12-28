علامات غريبة على جثث الضحايا.. النيابة تكشف مفاجأة في مصرع أسرة كاملة بالفيوم

الفيوم- حسين فتحى:

في تطور جديد لحادث مصرع أسرة كاملة مكونة من أم وأبنائها داخل منزلهم بمدينة سنورس بمحافظة الفيوم، قررت النيابة العامة التحفظ على الجثث بعد اكتشاف علامات غريبة بين الأطفال الضحايا، ما أثار الشكوك حول وجود تفاصيل أخرى في الواقعة.

البداية كانت عندما تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد حسني مريز، مأمور قسم شرطة مركز سنورس، بوفاة الأسرة بأكملها إثر حادث تسرب غاز طبيعي.

في الوقت الذي أُرجع فيه الحادث إلى الاختناق الناتج عن استنشاق الغاز، أثارت ملاحظات النيابة حول آثار ترجيع بين الأطفال تساؤلات حول ما إذا كانت هناك تفاصيل خفية أو ملابسات إضافية وراء الحادث.

النيابة العامة بدأت التحقيق بشكل موسع، مع تشريح الجثث لمعرفة السبب الدقيق للوفاة، والتأكد من عدم وجود أي عوامل أخرى ساهمت في هذه المأساة، وا تزال التحقيقات مستمرة لكشف الحقيقة كاملة، في انتظار تقرير الطب الشرعي النهائي.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد حسنى مريز مأمور قسم شرطة مركز سنورس بوفاة أسرة كاملة نتيجة تسرب غاز طبيعى بمدينة سنورس بالفيوم.

جرى تشكيل فريق بحث قاده المقدم عمرو شوقى رئيس مباحث مركز سنورس، تحت إشراف كل من العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، واللواء محمد العربى مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، أن الأم قد غضت فى نوم عميق هو وأبنائها الخمسة ولم تشعر بتسرب الغاز الطبيعى من المحبس الرئيسى داخل شقتها بمدينة سنورس مما أدى إلى اختناقهم جميعا داخل غرفة نومهم.

وأشارت التحريات إلى أن جيران السيدة قد استنشقوا رائحة غاز تنبعث من داخل شقة الضحايا، ما دفعهم إلى إبلاغ المسئولين عن شركة الغاز الطبيعى، حيث جرى إغلاق المحبس الرئيسى للمنزل قبل أن تمتد آثار تسرب الغاز إلى المنازل المجاورة.

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