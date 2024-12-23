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حبس شاب أشعل النيران بمستشفى الصدر بعد وفاة أمه أثناء العلاج

05:23 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

أرشيفية

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قنا - عبدالرحمن القرشي:

أمرت النيابة العامة في قنا بحبس شاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بإشعال النيران داخل مستشفى الصدر باستخدام البنزين، مما أسفر عن إصابة 23 شخصًا بحالات اختناق. تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بقيادة ضباط المباحث، قد ألقت القبض على المتهم مساء الثلاثاء الماضي. وكشفت التحقيقات أن المتهم تسبب في الحريق الذي أصاب المرضى داخل عنبر مرضى الدرن المغلق.

وأوضحت التحريات أن الشاب، وهو من قرية الشاورية بمركز نجع حمادي، أقدم على إشعال النار انتقامًا لوفاة والدته صباح يوم الحادث. وأقر المتهم خلال التحقيقات أنه أقدم على هذا الفعل نتيجة ما وصفه بـ"تقاعس الأطباء" عن علاج والدته.

مستشفى الصدر أمن قنا حبس شاب
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