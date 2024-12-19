"بيترا" ضحية حادث تصادم القوصية بأسيوط تعود في الكفن بدلًا من فستان الزفاف

أسيوط ـ محمود عجمي:

خيمت على مدينة القوصية بمحافظة أسيوط، حالة من الحزن، وتحولت فرحة منتظرة إلى مأتم، بعد مصرع العروس بيترا أشرف نبيل، البالغة من العمر 26 عامًا، في حادث مروع.

كانت "بيترا" تستعد ليوم زفافها الذي طال انتظاره، حيث انطلقت إلى مدينة أسيوط لشراء فستان الزفاف الذي تحلم به، لكن القدر كان له رأي آخر، ففي طريق ذهابها، وبينما كانت الأحلام الوردية تملأ خيالها، وقع الحادث المأساوي على الطريق الزراعي "أسيوط/ القوصية" إذ اصطدمت سيارة نقل محملة بالأسمنت بميكروباص كانت تستقله بيترا مع آخرين، ليتحول المشهد إلى فاجعة حقيقية.

وقع الحادث أمام محطة بنزين النيل، وهرع الأهالي إلى مكان الحادث في محاولة يائسة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن قوة الاصطدام كانت هائلة، حيث تحول الميكروباص إلى كومة من الصفيح المتناثر، ولم ينجُ من الركاب سوى شخصين فقط، بينما صعدت أرواح 13 شخصًا إلى بارئها، من بينهم العروس "بيترا".

عادت الضحية إلى أهلها، لكن هذه المرة لم تكن العودة بفستان الفرح، بل كانت عودة محملة بالحزن والأسى، حيث استبدل فستان الزفاف الأبيض بكفن، وزغاريد الفرح بنحيب وعويل، وخيم الحزن على القوصية بأكملها حيث تحولت المنازل إلى سرادقات عزاء.