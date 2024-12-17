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17 مصابًا في حريق بمستشفى الصدر بقنا (صور)

08:41 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حريق بمستشفى الصدر بقنا
  • عرض 5 صورة
    حريق بمستشفى الصدر بقنا
  • عرض 5 صورة
    حريق بمستشفى الصدر بقنا
  • عرض 5 صورة
    حريق بمستشفى الصدر بقنا
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قنا - عبد الرحمن القرشي:

أصيب 17 شخصًا، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق نتيجة حريق نشب في مستشفى الصدر بمحافظة قنا.

تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد باندلاع حريق داخل المستشفى، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحريق.

تبين أن الحريق أسفر عن إصابة 17 شخصًا بحالات اختناق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج.

تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى مناطق أخرى.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الحادث وكشف ملابساته.

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