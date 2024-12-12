وداعًا يا دعاء.. أهالي أسيوط يشيعون جثمان المعيدة الغارقة ضحية ميكروباص ديروط -فيديو وصور

أسيوط ـ محمود عجمي:

شيّع أهالي قرية بني يحيى بمركز ديروط في أسيوط، صباح اليوم الخميس، جثمان دعاء شحاتة، المعيدة بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، والتي كانت إحدى ضحايا حادث سقوط سيارة ميكروباص في الترعة الإبراهيمية بموقف سيارات ديروط. تم العثور على جثمانها أمس الأربعاء بمركز سمالوط بمحافظة المنيا بعد أربعة أيام من البحث المتواصل من قبل قوات الإنقاذ النهري.

أدى المئات من أهالي القرية صلاة الجنازة على الفقيدة في مسجد أحباب الرحمن، استعدادًا لنقل الجثمان إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة.

وخيمت مشاعر الحزن والأسى بين أسرة وأصدقاء المعيدة بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط أثناء تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

وكانت سيارة ميكروباص "أجرة" سقطت في الترعة الإبراهيمية، يوم الأحد الماضي، بجوار موقف الركاب بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، ولا يزال البحث جارياً عن ناجين.

تلقى اللواء وائل نصار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ بسقوط ميكروباص في الترعة الإبراهيمية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية حينها برفقة قوة من الشرطة إلى موقع الحادث واستمر البحث لأكثر من أربعة أيام، ولا يزال جارياً من أجل إخراج مفقودين آخرين.

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