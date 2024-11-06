الموتوسيكلات القاتلة.. مصرع 3 أشخاص في حادثين بالأقصر

الأقصر- محمد محروس:

لقى 3 أشخاص مصرعهم في حادثين متفرقين في محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، بسبب السرعة الجنونية أثناء قيادة "الموتوسيكل".

ففي مدينة القرنة غرب الأقصر شهدت طريق الرواجح اصطدام دراجة نارية بسيارة ميكروباص، ما أدى لمصرع شخصين كانا يستقلان الدراجة البخارية.

وانتقلت على الفور سيارتى إسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل جثمانى المتوفين في الحادث إلى مشرحة مستشفى القرنة المركزى.

وفي مدينة الأقصر لقي شخص مصرعه في حادث دراجة بخارية في شارع رمسيس بوسط مدينة الأقصر، حيث أسفر الحادث عن مصرع شاب يدعى "رامى رؤوف" يبلغ من العمر 25 عاماً، وتم على الفور نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى.

حرر محضرين بالواقعتين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.