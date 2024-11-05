الطب النفسي يفجر مفاجأة بشأن مدعي النبوة المتهم بذبح ابنته في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

كشف تقرير صادر عن إدارة الطب النفسي الشرعي بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية، عن سلامة المتهم "عماد.م.م"، الذي قام بذبح ابنته مدعيًا تلقيه رسالة من الله بأنه نبي وأمره بذبحها.

وأفاد التقرير المرسل إلى النيابة العامة بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، بناءً على طلب رئيس الاستئناف، بضرورة إيداع المتهم في إحدى المستشفيات النفسية للفحص وإعداد تقرير طبي ونفسي وعقلي عن حالته ومدى مسئوليته الجنائية.

تشكلت لجنة ثلاثية لفحص المتهم، وتبين أنه شاب في منتصف العقد الرابع من عمره، سليم البنية، مهتم بنظافته الشخصية ومظهره الخارجي، تام الوعي والإفاقة، ولا يعاني من حركات لا إرادية. كما أنه واعٍ وقادر على الانتباه والتركيز، وعاطفته طبيعية ومتفاعل الوجدان، ولا يعاني من اضطراب في مجرى أو محتوى التفكير، ولا توجد لديه أي نوع من الهلاوس أو السلوك الهلوسي، ومدرك للزمان والمكان والأشخاص.

وأكدت اللجنة أن المتهم لا يعاني من أي أعراض دالة على وجود اضطراب عقلي أو نفسي في الوقت الحالي أو وقت ارتكاب الواقعة، مما يجعله مسئولًا عن الاتهام المسند إليه، حيث يتمتع بالإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب.

اعترف المتهم بتفاصيل الجريمة، أفاد أمام وكيل النائب العام إسلام معتوق أنه تلقى رسالة في شهر رمضان الماضي تفيد بأنه نبي، وأن سيدنا موسى عليه السلام قد ظهر له وأخبره بأنه سيدنا آدم، وأن القتل في فلسطين هو غضب من الله.

في تفاصيل اعترافاته، قال المتهم: "بعدها جاءني إشارة أنه يجب أن يموت أحد، وقررت أن أقتل ابني وزوجتي لكنني لم أستطع، ثم تلقيت رسالة أخرى أنه يجب أن تموت ابنتي قمر". وواصل وصف الواقعة قائلاً: "في يوم الحادث، في الساعة 8 صباحًا، كانت ابنتي نائمة في غرفتها. اقتربت منها وأنا أرتدي شالًا أبيض وحاولت خنقها، لكنها لم تمت. بعدها، ذهبت لأخذ سكين من المطبخ وذبحتها من رقبتها وهي نائمة".

وقد أمر المحامي العام لنيابات شمال أسيوط بإحالة الفلاح إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه بقتل ابنته الصغيرة ذبحًا في قرية ديروط الشريف.

تعود تفاصيل الحادث إلى بلاغ تلقاه اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، من مأمور مركز شرطة ديروط، حول وقوع جريمة قتل في قرية ديروط الشريف. وقد أبلغ الأهالي عن قيام الفلاح بقتل ابنته أثناء نومها.

انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، حيث أظهرت المعاينة أن المتهم "عماد. م. م" قام بذبح ابنته "قمر"، البالغة من العمر عامين، بينما كانت نائمة. وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وقد اعترف بارتكابه الواقعة.

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