بعد شكاوى المواطنين.. رئيس مدينة الأقصر يوجه بحل مشكلة أغطية "البالوعات"

الدقهلية تنفذ إجراءات عاجلة لتوفير 75 ألف بيضة يوميًا بـ 150 جنيهًا

الأقصر - محمد محروس:

أعلن اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، عن الاستجابة السريعة لشكوى خاصة بتهالك واختفاء أغطية "بالوعات" الصرف الصحى بنجع العماري أمام الجمعية الزراعية بمنطقة حي المطار.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه جرى توجيه رئيس حي المطار بالتواصل مباشرةً مع مدير عام إدارة الأقصر للمياه والصرف الصحي، المهندس أبو النجا عرابي والذي قام بإرسال فريق من شبكات الصرف لعمل اللازم وإزالة أسباب الشكوى وحل مشكلة أغطية الصرف بالمنطقة المعنية، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل وتنفيذاً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة الاهتمام بأعمال رفع الإشغالات والنظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة.

ونبه رئيس مدينة الأقصر، على أصحاب عربات الطعام المتنقلة بعدم التعدي على الطريق العام وتحديد أماكن انتظار المواطنين أمام العربات وعدم التأثير على الحركة المرورية وانسيابية الشارع والحفاظ على نظافة المكان بصفة مستمرة.

كما وجه رئيس مدينة الأقصر، يوسف محمد علي رئيس حي المطار، بتنفيذ حملة نظافة بطريق منشاة العمارى بمنطقة المطار مما أسفر عن رفع حوالى ١٥ طن قمامة وتراكمات، كما تابع "الشرابي" أعمال تنفيذ حملة نظافة تحت إشراف محمد سعيد رئيس حي شرق، لرفع القمامة والتراكمات بشوارع البوتجاز/ الصرف الصحي/ الشونه/ شل / جى جى بمنطقة شرق حيث تم رفع حوالى ٥ طن قمامة وأتربة .

ومن جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر على استمرار حملات النظافة للحفاظ على المظهر الجمالي لشوارع المحافظة ، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.