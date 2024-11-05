إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

كتب- محمد فتحي:

وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل بوابات دهشور باتجاه الفيوم، مما تسبب في إصابات للركاب.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بلاغًا من شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مدخل بوابات دهشور باتجاه الفيوم، ووجود مصابين.

على الفور انتقلت قوة أمنية و5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية إصابة 9 أشخاص.

كما تبين من المعاينة انقلاب السيارة بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فنقلبت في نهر الطريق وتسببت في وقوع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.