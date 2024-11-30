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قتل أطفاله الأربعة بساطور.. 4 قرارات من النيابة في "مجزرة دكران" الأسرية بأسيوط

02:00 م السبت 30 نوفمبر 2024

تعبيرية

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أسيوط ـ محمود عجمي:

قررت جهات التحقيق بمحافظة أسيوط حبس المتهم بقتل أطفاله الأربعة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كما أمرت بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لتقييم حالته العقلية والنفسية وقت ارتكاب الجريمة، وإجراء تحليل المخدرات لتحديد ما إذا كان تحت تأثير أي مواد مخدرة.

وألقت قوات الأمن بأسيوط القبض على الأب المتهم بقتل أطفاله الأربعة باستخدام آلة حادة "ساطور".

وأفاد أهالي القرية أن المتهم، المدعو "محمود.ف"، يعاني من مرض نفسي وسبق له التعدي على آخرين قبل الواقعة.

في الحادثة المأساوية، قتل المتهم ابنيه "محمد" البالغ من العمر 3 أعوام و"علي" البالغ من العمر 5 أعوام، بينما أصيبت ابنتيه "جنى" البالغة من العمر 9 أعوام و"جنات" البالغة من العمر 10 أعوام، وفارقتا الحياة أثناء تلقيهما العلاج في مستشفى أسيوط الجامعي. وأشار الأهالي إلى أنهم تمكنوا من السيطرة على المتهم والإمساك به حتى وصول الشرطة.

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