مذبحة دكران.. أب يقتل طفليه ويصيب اثنتين باستخدام ساطور

أسيوط ـ محمود عجمي:

في يوم الجمعة، شهدت قرية دكران بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط حادثًا مأساويًا هزّ أركان القرية، الأب "محمود.ف"، الذي يعاني من مرض نفسي، أقدم على قتل اثنين من أبنائه وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة باستخدام آلة حادة "ساطور".

الأطفال الأربعة، "محمد" البالغ من العمر 3 سنوات، و"علي" البالغ من العمر 5 سنوات، و"جنى" البالغة من العمر 9 سنوات، و"جنات" البالغة من العمر 10 سنوات، أعمار لا تعرف معنى الشر ولا الحقد، إلا أن أيدي أبيهم حرمتهم من الحياة، إذ كانوا يعيشون حياة بريئة حتى تحولت إلى مأساة بسبب مرض والدهم؛ في هذا اليوم الحزين، وباستخدام آلة حادة، "ساطور" قام الأب بقتل "محمد" و"علي"، بينما أصابت ضرباته البشعة طفلتيه "جنى" و"جنات" بجروح خطيرة نقلتا على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأفاد أهالي القرية، بأن "محمود.ف" كان يعاني من اضطرابات نفسية وسبق له التعدي على آخرين قبل هذه الواقعة؛ بعد الحادثة، تمكن الأهالي من السيطرة عليه حتى وصول الشرطة.

وأكد مصدر طبي، أن الطفلين "محمد" و"علي" توفيا، بينما تم نقل "جنى" و"جنات" إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وهما في حالة صحية خطرة.

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