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مذبحة أسرية في دكران.. أب يقتل اثنين من أبنائه ويصيب آخرين في أسيوط

01:07 م الجمعة 29 نوفمبر 2024

جثة - أرشيفية

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أسيوط ـ محمود عجمي:

في حادثة مأساوية بقرية دكران بمركز أبوتيج في أسيوط، أقدم أب على قتل اثنين من أبنائه وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج بوقوع الحادثة بعد بلاغ من أهالي القرية.

انتقل ضباط الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة أن "محمود.ف. أ" قام بقتل اثنين من أبنائه وإصابة "علي" و"محمد" و"جنات" بجروح خطيرة.

تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أبوتيج النموذجي، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم، وجاري عرضه على النيابة العامة للتحقيق.

حادثة مأساوية مذبحة أسرية وائل نصار مدير أمن أسيوط محافظة اسيوط
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