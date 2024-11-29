مذبحة دكران.. وفاة رابع طفل على يد والده بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

في حادثة مأساوية بقرية دكران بمركز أبوتيج في أسيوط، لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة، اليوم الجمعة، متأثرة بجروحها بعد أن أقدم والدها على قتل أبنائه الأربعة باستخدام آلة حادة “ساطور”.

وألقت قوات الأمن بأسيوط القبض على أب متهم بقتل أطفاله الأربعة باستخدام آلة حادة "ساطور".

وقال الأهالي بالقرية أن المدعو"محمود.ف" يعاني من مرض نفسي وسبق له التعدي على آخرين قبل واقعة اليوم والتى قام بقتل ابنائه وهم "محمد" 3 أعوام، و"على" 5 أعوام؛ بينما أصيبت طفلتين الأخر وهما "جنى" 9 أعوام، و"جنات" 10 أعوام وفارقا الحياة أثناء تلقيهم العلاج داخل مستشفى أسيوط الجامعي؛ مشيرًا إلى أن الأهالي قاموا بالسيطرة عليه والإمساك به لحين وصول الشرطة.

فيما أكد مصدر طبي، أن الولدان توفيا، فيما تم نقل البنتين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج وهما في حالة صحية خطرة.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج بوقوع الحادثة بعد بلاغ من أهالي القرية.

اقرأ أيضا:

مذبحة أسرية في دكران.. أب يقتل اثنين من أبنائه ويصيب آخرين في أسيوط

مذبحة دكران.. ضبط الأب المتهم بقتل اثنين من أبنائه في أسيوط