مذبحة دكران.. ضبط الأب المتهم بقتل اثنين من أبنائه في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط من القبض على أب متهم بقتل اثنين من أبنائه وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة باستخدام آلة حادة "ساطور" في قرية دكران بمركز أبوتيج.

أفاد أهالي القرية أن المتهم "محمود.ف" يعاني من مرض نفسي وسبق له التعدي على آخرين قبل الواقعة، وفي الحادثة الأخيرة، قام بقتل طفليه "محمد" البالغ من العمر 3 سنوات و"علي" البالغ من العمر 5 سنوات، بينما أصيبت الطفلتان "جنى" البالغة من العمر 9 سنوات و"جنات" البالغة من العمر 10 سنوات بجروح خطيرة؛ تمكن الأهالي من السيطرة عليه حتى وصول الشرطة.

أكد مصدر طبي أن الطفلين توفيا، بينما تم نقل الطفلتين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج وهما في حالة صحية خطرة.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج بوقوع الحادثة بعد بلاغ من أهالي القرية بالحادث.

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