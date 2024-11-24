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إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على زراعى البحيرة

01:14 م الأحد 24 نوفمبر 2024

انقلاب ميكروباص

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البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 10 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي، أمام قرية راضي بنطاق مركز كفر الدوار في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين وإصابة كل من: علاء سعد كامل، 25 عاما، بكدمات وسحجات، وأيمن فرج عبد الحميد، 40 عاما، باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، ومحمد عبد السلام سعد، 45 عاما، بكدمات وسحجات، وعصام مسعود علي، 30 عاما، بكدمات وسحجات، ومحمد فرج إبراهيم، 22 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

كما أصيب محمد سامي محمد، 25 عاما، بكدمات وسحجات، وإسماعيل إبراهيم محمود،31 عاما، بكدمات وسحجات، وعمر عبد المجيد حسين، 48 عاما، باشتباه كسر بالضلوع، وحسين سعيد سعيد محمود، باشتباه ما بعد الارتجاج، وباسم فتحي حامد، 31 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

انقلاب ميكروباص البحيرة الطريق الزراعي
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