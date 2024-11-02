12 راكبًا.. ننشر أسماء مصابي حادث ميكروباص الإسماعيلية

الإسماعيلية - حسام الدين أحمد:

قال مصدر طبي بالإسماعيلية، إن مستشفى فايد استقبل 12 مصابا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "السويس- الإسماعيلية"، وأجرى الطاقم الطبي بقسم الطوارئ الفحص الطبي اللازم لتشخيص الحالات.

كان مرفق إسعاف الإسماعيلية تلقى بلاغا من قائدي السيارات، بالحادث، وتوجهت إلى موقع البلاغ 8 سيارات إسعاف.

أوضح المصدر، أن الإصابات تراوحت بين سحجات وكدمات وكسور في الأطراف، مع أعراض ما بعد الارتجاج، واستدعت بعض الحالات تدخل جراحي حيث جرى حجزهم بالعناية المركزة وتجهيز الحالات للخضوع للجراحة.

وأشار المصدر إلى أن المصابين هم: إبراهيم محمد إبراهيم 39 عامًا، مقيم بمدينة فايد مصابا بكسر بالذراع الأيمن والبنصر الأيمن، وعبدالرحمن علي أحمد 40 عامًا يعاني أعراض ما بعد الارتجاج، وعبدالرحيم علي أحمد 34 عامًا مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحيي علي إبراهيم مصابا بكسر بالفقرات العنقية والكوع الايسر، وممدوح علي إبراهيم 24 عامًا مصابا بكسر بالكاحل الأيسر.

كما أصيبت مريم علي حافظ 21 عامًا، مقيمة بفنارة بالإسماعيلية، بكدمات وسحجات في السويس، وياسمين جمال احمد 41 عامًا مقيمة بقرية كبريت، بخلج في الكتف، وايمان الصغير رشدي 38 عامًا مقيمة بكسفريت بجرح قطعي 3 بفروة الرأس وكدمات وسحجات، وعفاف رمضان احمد 39 عامًا مقيمة بقرية فنارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد جمال موسى مصاب بكسر بالفخذ الأيسر وكدمات وسحجات بالجسم، وأفكار داوود عطية 35 عاما كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبدالله مجدي كمال 24 عامًا الجلالة السويس، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وكشفت المعاينة الأولية، لموقع الحادث أن سيارة ميكروباص تحمل لوحات رقم "ط ف و3792" حمولة 14 راكبا كانت قادمة من السويس ومتجهة إلى الإسماعيلية انقلبت أمام مدخل قرية السعدية التابع لمركز ومدينة فايد، ويرجح أن سبب الحادث السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات ما لانقلاب السيارة أثناء محاولة السائق تجاوز سيارة أخرى.

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