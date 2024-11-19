أمطار حتى الفجر.. الإسكندرية تعيش ليلة صعبة تحت وطأة "المكنسة"- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

واصلت نوة المكنسة ضرب سواحل الإسكندرية بأمطار رعدية غزيرة استمرت حتى فجر اليوم الثلاثاء، يصاحبها رياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، لتتراوح بين 21 للعظمى و18 للصغرى.

وأشار اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى نشر سيارات ومعدات الشفط بالشوارع وكافة المناطق الساخنة – التي يتراكم بها مياه الأمطار.

وأعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ والاستنفار العام بجميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية

وقرر المحافظ تعطيل الدراسة، اليوم، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا للطقس السيئ واستمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5% وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية غدًا الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024.

وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة، اليوم، بجميع كليات ومعاهد الجامعة مع استمرارها أون لاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة جامعة الإسكندرية الأهلية، عن تعطيل الدراسة، اليوم، مع استمرارها أون لاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة، وتأجيل أي امتحانات للطلاب.