"ممشى النور".. بني سويف تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء -صور

بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف، احتفالية التوعية باليوم العالمي للعصا البيضاء تحت شعار "ممشى النور وقاهري الظلام"، بحضور عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وعدد كبير من الطلاب.

بدأت الفعالية بتنظيم مسيرة محاكاة بالعصا البيضاء، فضلا عن فقرة غنائية لمدرسة النور للمكفوفين، وتكريم نماذج مشرفة من أسر ذوى الإعاقة البصرية، وتنظيم معرضا للإعاقة البصرية جرى فيه عرض فيديو بعنوان "نماذج مضيئة لخريجي قسم الإعاقة البصرية"، وأغنية مترجمة بلغة الإشارة.

من جانبه أوضح الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء التأكيد على أهمية دعم طلاب الإعاقة البصرية، والنظر في احتياجاتهم، وتسليط الضوء على آخر التطورات في مجال البصر من أجهزة وإصدارات، إلى جانب التطرق إلى إنجازاتهم والعمل على دمجهم في المجتمع وتضافر الجهود بين الجانبين الأهلي والرسمي لتحقيق ذلك، ونشر الوعي والثقافة بين المجتمعات بحقوق المكفوفين، وإبراز العصا البيضاء كونها رمزاً للإعاقة البصرية وإن حاملها يملك مهارات تمكنه من الحركة دون مساعدة من الآخرين.