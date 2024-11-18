إعلان

"ممشى النور".. بني سويف تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء -صور

01:04 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    بني سويف تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء (4)
  • عرض 10 صورة
    بني سويف تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء (5)
  • عرض 10 صورة
    بني سويف تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء (2)
  • عرض 10 صورة
    بني سويف تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء (7)
  • عرض 10 صورة
    بني سويف تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء (8)
  • عرض 10 صورة
    بني سويف تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء (3)
  • عرض 10 صورة
    بني سويف تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء (9)
  • عرض 10 صورة
    بني سويف تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء (10)
  • عرض 10 صورة
    بني سويف تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف، احتفالية التوعية باليوم العالمي للعصا البيضاء تحت شعار "ممشى النور وقاهري الظلام"، بحضور عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وعدد كبير من الطلاب.

بدأت الفعالية بتنظيم مسيرة محاكاة بالعصا البيضاء، فضلا عن فقرة غنائية لمدرسة النور للمكفوفين، وتكريم نماذج مشرفة من أسر ذوى الإعاقة البصرية، وتنظيم معرضا للإعاقة البصرية جرى فيه عرض فيديو بعنوان "نماذج مضيئة لخريجي قسم الإعاقة البصرية"، وأغنية مترجمة بلغة الإشارة.

من جانبه أوضح الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء التأكيد على أهمية دعم طلاب الإعاقة البصرية، والنظر في احتياجاتهم، وتسليط الضوء على آخر التطورات في مجال البصر من أجهزة وإصدارات، إلى جانب التطرق إلى إنجازاتهم والعمل على دمجهم في المجتمع وتضافر الجهود بين الجانبين الأهلي والرسمي لتحقيق ذلك، ونشر الوعي والثقافة بين المجتمعات بحقوق المكفوفين، وإبراز العصا البيضاء كونها رمزاً للإعاقة البصرية وإن حاملها يملك مهارات تمكنه من الحركة دون مساعدة من الآخرين.

بني سويف اليوم العالمي للعصا البيضاء ممشى النور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أثناء المباراة.. الداخلية تكشف تفاصيل سرقة هواتف لاعبات كرة قدم بمدينة نصر
عاجل - مجلس النواب يوافق على ضوابط لجوء الأجانب
عاجل - الضرائب المصرية: الأنظمة الضريبية المميكنة مؤمنة ولم تتعرض لأي اختراق إلكتروني
* قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن معلم تعدى جسديا على طالبة داخل مدرسة بالجيزة