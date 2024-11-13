رحيل سيدة الخير والعطاء.. من هي الحاجة سميحة الطيب شقيقة شيخ الأزهر؟

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الأقصر- محمد محروس:

في يوم حزين، ودعت أسرة الطيب وأهل القرنة بالأقصر، الحاجة سميحة الطيب، شقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والتي عُرفت بطيبها وكرمها وعطائها الدائم، وحظيت بمكانة خاصة في قلوب الجميع.

الحاجة سميحة الطيب هي الشقيقة الكبرى للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتوفيت عن عمر يناهز الـ 90 عامًا.

وعرفت الحاجة سميحة بين أهالي القرنة بصلاحها وعطائها المستمر ومشاركتها الدائمة في أعمال الخير، كما كان العديد من السيدات الفقيرات يقصدون بابها فتجزل لهم العطاء- بحسب ما ذكر مشيعو جنازتها اليوم الأربعاء.

وكانت الحاجة سميحة تحظى بمحبة كبيرة في قلوب مريدي ومريدات ساحة الطيب التي تعد مقصد الآلاف من أهالي الأقصر والمحافظات المجاورة.

يقول أحمد علي من أهالي القرنة: "إن الحاجة سميحة صاحبة مسيرة كبيرة من العطاء والعمل الخيري وتحظى بشعبية كبيرة ومكانة مميزة في قلوب كل أهالي القرنة كباراً وصغارًا رجالاً ونساءً".

وشيع الآلاف من أهالي محافظة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، جثمان الحاجة سميحة الطيب الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى مثواه الأخير في مدافن العائلة بمدينة القرنة.

وغاب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن حضور جنازة شقيقته الكبرى، نظراً لسفره خارج البلاد.

ويتواجد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر حاليًا في العاصمة الأذربيجانية باكو على هامش مشاركته في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ (COP29)، والتي تعقد خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري.

ومنعت عائلة شيخ الأزهر وسائل الإعلام من تصوير الجنازة، وأعلن الصحفيين ومراسلي القنوات الإخبارية احترامهم لرغبة الأسرة في منع التصوير.

وتوفيت الحاجة سميحة الطيب، الشقيقة الكبرى للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مساء أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 90 عامًا بعد صراع مع المرض.

وتعرضت الحاجة سميحة الطيب لوعكة صحية منذ حوالي أسبوعين دخلت على إثرها لمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر.

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