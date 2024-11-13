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شيخ الأزهر يغيب عن جنازة شقيقته بسبب سفره خارج البلاد

07:36 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

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الأقصر-محمد محروس:

أكدت مصادر في ساحة الشيخ الطيب، عدم حضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، جنازة شقيقته الكبرى، وذلك نظرًا لسفره خارج البلاد.

ويتواجد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حاليًا في العاصمة الأذربيجانية باكو، على هامش مشاركته في الدورة 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ COP29، والتي تعقد خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وتوفيت الحاجة سميحة الطيب، الشقيقة الكبرى للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مساء أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 90 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وتعرضت الحاجة سميحة الطيب لوعكة صحية منذ حوالي أسبوعين دخلت على إثرها لمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر.

ومن المقرر أن يتم دفن الفقيدة بعد قليل في مدافن العائلة بمنطقة القرنة غرب محافظة الأقصر.

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