توافد المئات من أهالي الأقصر لتشييع جنازة شقيقة شيخ الأزهر- فيديو وصور

الأقصر-محمد محروس:

توافد المئات من أهالي محافظة الأقصر، على ساحة عائلة الطيب، بمدينة القرنة، لتشييع جنازة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى، التي وافتها المنية مساء أمس، عن عمر ناهز الـ90 عامًا.

وأكدت مصادر بساحة الشيخ الطيب، عدم تمكن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من حضور جنازة شقيقته الكبرى، نظرًا لسفره خارج البلاد.

ويتواجد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر حاليًا في العاصمة الأذربيجانية باكو، على هامش مشاركته في الدورة الـ29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ COP29، والتي تعقد خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وتوفيت الحاجة سميحة الطيب، مساء أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 90 عامًا بعد صراع مع المرض.

وتعرضت الحاجة سميحة الطيب لوعكة صحية منذ حوالي أسبوعين دخلت على إثرها لمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر.

ومن المقرر أن يتم دفن الفقيدة بعد قليل في مدافن العائلة بمنطقة القرنة غرب محافظة الأقصر.