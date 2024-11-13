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وداع مهيب.. الآلاف يشيعون جنازة شقيقة شيخ الأزهر في الأقصر - صور وفيديو

10:30 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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    جنازة شفيقة شيخ الأزهر
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    جنازة شفيقة شيخ الأزهر
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الأقصر-محمد محروس:

شيع الآلاف من أهالي محافظة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، جثمان الحاجة سميحة الطيب، الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى مثواه الأخير في مدافن العائلة بمدينة القرنة.

وغاب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن حضور جنازة شقيقته الكبرى، نظراً لسفره خارج البلاد.

ويتواجد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر حاليًا في العاصمة الأذربيجانية باكو على هامش مشاركته في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ (COP29)، والتي تعقد خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وتوفيت الحاجة سميحة الطيب، الشقيقة الكبرى للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مساء أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 90 عامًا بعد صراع مع المرض.

وتعرضت الحاجة سميحة الطيب لوعكة صحية منذ حوالي أسبوعين دخلت على إثرها لمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر.

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