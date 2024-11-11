"كانت بتركب طبق الدش".. مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الخامس فى سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بإصابتها، عقب سقوطها من الطابق الخامس، بالمراغة محافظة سوهاج.

وتلقى مأمور مركز شرطة المراغة، إشارة من المستشفى المركزي، بوصول "ابتهال. ع" 53 عامًا ربة منزل جثة هامدة، ادعاء سقوط من علو.

وكشف شقيقها "أحمد" 50 عامًا مدرس، أن شقيقته المذكورة مقيمة بالطابق الرابع بعقار وأثناء تركيبها طبق دش أعلى سطح الطابق الخامس بالمنزل اختل توازنها وسقطت أرضًا، ما نتج عنه مصرعها متأثرة بإصابتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفي الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.