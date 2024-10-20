الشرقية توعي مواطنيها بأخطار هشاشة العظام وكيفية الوقاية منها

الشرقية - مصراوي:

وجهت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية في اليوم العالمي لهشاشة العظام لمواطنيها رسائل طبية وأخرى توعوية للوقاية من المرض، وكذلك كيفية التعامل مع المرض من قبل المصابين به حرصا على سلامتهم.

وعرفت مديرية الصحة بالشرقية، مرضى هشاشة العظام للمواطنين من باب التوعية، وكيفية الوقاية منه والإرشادات اللازمة في تناول الوجبات والمكملات الغذائية اللازمة، فضلا عن توضيح كيفية تعامل المرضى لسلامتهم ومنع حدوث مضاعفات.

ما هو مرض هشاشة العظام:

هشاشة العظام هو فقد العظام لكثافتها وقوتها، غالبا تحدث لكبار السن لكن من المحتمل أن تحدث في أي عمر وتصيب النساء أكثر من الرجال، وهو يزيد من فرص الإصابة بالكسور.

أسباب الإصابة بشاشة العظام:

يحدث هشاشة العظام لتغير الهرمونات التي تحدث في سن الياس، ويحافظ هرمون الاستروجين على كتلة العظام في مراحل البلوغ بينما يحدث انخفاض كتلة العظام مع انخفاض الاستروجين في سن الخمسين.

كيفية الوقاية من هشاشة العظام:

تناول الأغذية الغنية بالفيتامينات والغنية بالكالسيوم وفيتامين د، خاصة أن د يعزز امتصاص الكالسيوم بالجسم.

ممارسة التمارين الرياضية لمنع فقد الكتلة العضلية أو البطء من فقدانها على مدار العمر.

متابعة الكشف الدوري خاصة في اكتشاف الإصابة بالعوامل الوراثية من العائلة منعا وتفاديا للإصابة به أو منع تفاقم المرض.

تناول أغذية غنية بالكالسيوم مثل اللبن ومنتجاته، الجبن، القرنبيط، الأسماك.

تناول جرعات الكالسيوم يوميا بجرعة ألف جرام من عمر 18 ل50 سنة، و1200 جرام للنساء في سن 50 سنة والرجال في سن 70.

من هم الأكثر عرضة لهشاشة العظام:

السن عامل مهم، الأعمار التي تخطت 50 عام وارد إصابتهم.

انقطاع الطمث لدى النساء وتغير الهرمونات، يجعلهم أكثر عرضة للمرض عن الرجال.

جراحات المعدة.

تاريخ عائلي وراثي في العيلة.

عدم ممارسة الرياضة.

التدخين والكافيين.

التهاب الروماتويد المفصلي.

سوء الامتصاص مثل مرض كرون.

الأدوية المستخدمة في علاج البروستاتا وسرطان الثدي تؤثر على الهرمونات وتسبب المرض.

أعراض الإصابة بهشاشة العظام:

كسور العمود الفقري والورك والمعصم.

فقدان الطول.

تشوهات العمود الفقري.

عوامل تزيد فرص الإصابة بالمرض:

الأشخاص البيض أكثر عرضة من السمر.

استخدام الكورتيزون لفترات طويلة.

فرط نشاط الغدة الدرقية.

التهاب الأمعاء وأمراض الجهاز الهضمي والكبد والكلى.

انخفاض الهرمونات الجنسية.

كيفية الوقاية من المرض:

ممارسة الرياضة والمشي بانتظام.

ممارسة رياضة رفع أوزان وأثقال والقفز

تناول غذاء صحي غني بالكالسيوم وفيتامين د.