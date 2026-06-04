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الأمم المتحدة: تحقيق تطور مهم في الملف الكيميائي السوري بعد اكتشاف ذخائر ووثائق غير معلنة

كتب : مصراوي

07:01 م 04/06/2026

إيزومي ناكاميتسو

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نيويورك (أ ش أ)

أعلنت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، أن تقدماً كبيراً أُحرز في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118 الخاص بالتخلص من برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، مشيرة إلى اكتشاف مواد وأسلحة كيميائية ووثائق لم يسبق الإعلان عنها خلال عمليات تفتيش حديثة في سوريا.

وقالت ناكاميتسو، خلال إحاطة قدمتها إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إن فريقاً من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زار سوريا مطلع مايو الماضي وأجرى جولات ميدانية في عدد من المواقع، حيث تمكن من العثور على "كمية كبيرة" من الأسلحة الكيميائية والمواد المرتبطة بها ووثائق ذات صلة، بما في ذلك أدلة على وجود ذخائر كيميائية لم تكن معلنة سابقاً.

وأضافت أن عمليات التفتيش أسفرت أيضاً عن العثور على صواريخ من الطراز نفسه الذي استُخدم في الهجوم الكيميائي على منطقة الغوطة السورية في أغسطس عام 2013.

ووصفت ناكاميتسو، هذه النتائج بأنها "اكتشاف بالغ الأهمية"، ليس بالنسبة لسوريا فحسب، بل للأمن الدولي ولنظام نزع السلاح العالمي بأكمله، مشيدة بجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتعاون الحكومة السورية الجديدة مع المجتمع الدولي.

وأكدت أن هذه التطورات تعكس أهمية التعاون القائم بين السلطات السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستتطلب الإعلان رسمياً عن المواد والعناصر المكتشفة والتخلص منها تحت إشراف وتحقق الأمانة الفنية للمنظمة.

وشددت المسؤولة الأممية على أن استمرار التعاون بين سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيظل عاملاً أساسياً لاستكمال إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية السوري وضمان الامتثال الكامل للالتزامات الدولية ذات الصلة.

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