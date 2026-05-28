إعلان

بعد مقتل جندية.. وزير الدفاع الإسرائيلي: حزب الله اللبناني سيدفع أثمانًا باهظة

كتب : مصطفى الشاعر

11:21 ص 28/05/2026

كاتس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن حزب الله اللبناني دفع وسيدفع أثمانا باهظة وقاسية على خلفية ما وصفها بأفعاله الإجرامية الموجهة ضد دولة إسرائيل ومواطنيها.

وجاءت تصريحات الوزير تعليقا على مقتل جندية إسرائيلية خلال نشاط عملياتي مكثف جرى في المنطقة الجنوبية من لبنان، مشددا على أن القيادة الأمنية لن تتهاون في التعامل مع التهديدات المحيطة بالبلدات والمستوطنات الحدودية.

منشور كاتس عبر إكس

أعرب كاتس، في منشور رسمي له عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس، عن تعازيه إلى عائلة الجندية المقتولة روتيم يناي والتي كانت تُشغل منصب مساعدة مسؤول شؤون الأفراد في لواء جفعاتي.

وأشاد وزير الدفاع، بتفاني الجندية المقتولة وخدمتها التي قدمتها على مدار العامين الماضيين لدعم ومساندة جنود الاحتلال وعناصره المنتشرين في جبهات القتال.

الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا حصيلة الخسائر البشرية

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل جندية وإصابة اثنين آخرين من عناصره خلال عملية عسكرية جرت في شمال إسرائيل.

وأوضح موقع "واينت" الإخباري، أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أذن بنشر تفاصيل مقتل روتم ياناي البالغة من العمر 20 عاما، وهي ضابط صف في كتيبة "روتم" التابعة للواء جفعاتي جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة في منطقة عسكرية قُرب الحدود اللبنانية، كما أسفر الحادث عينه عن إصابة جندي احتياطي بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة.

استمرار العمليات العسكرية المتبادلة على الحدود وتدمير ممنهج للبنى التحتية

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.

وفي المقابل، يواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قصف لبنان حرب لبنان وإسرائيل حرب إيران اتفاق وقف إطلاق النار

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

محمد صلاح يكشف عن أمنيته بعد رحيله عن ليفربول (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

محمد صلاح يكشف عن أمنيته بعد رحيله عن ليفربول (فيديو)
مسؤول سعودي يكشف مفاجأة.. رونالدو صلى مع اللاعبين قبل مباراة ضمك
رياضة عربية وعالمية

مسؤول سعودي يكشف مفاجأة.. رونالدو صلى مع اللاعبين قبل مباراة ضمك
إليسا تدعم عزيز الشافعي بعد الهجوم بسبب أغنية "بحرية"
زووم

إليسا تدعم عزيز الشافعي بعد الهجوم بسبب أغنية "بحرية"
أحدهم إصابته خطيرة.. كيف شارك نجوم الكرة في أضاحي العيد؟
رياضة محلية

أحدهم إصابته خطيرة.. كيف شارك نجوم الكرة في أضاحي العيد؟
"بتر كامل في الساق اليمنى".. سمسم شهاب يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته
زووم

"بتر كامل في الساق اليمنى".. سمسم شهاب يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان