أكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن حزب الله اللبناني دفع وسيدفع أثمانا باهظة وقاسية على خلفية ما وصفها بأفعاله الإجرامية الموجهة ضد دولة إسرائيل ومواطنيها.

وجاءت تصريحات الوزير تعليقا على مقتل جندية إسرائيلية خلال نشاط عملياتي مكثف جرى في المنطقة الجنوبية من لبنان، مشددا على أن القيادة الأمنية لن تتهاون في التعامل مع التهديدات المحيطة بالبلدات والمستوطنات الحدودية.

منشور كاتس عبر إكس

أعرب كاتس، في منشور رسمي له عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس، عن تعازيه إلى عائلة الجندية المقتولة روتيم يناي والتي كانت تُشغل منصب مساعدة مسؤول شؤون الأفراد في لواء جفعاتي.

وأشاد وزير الدفاع، بتفاني الجندية المقتولة وخدمتها التي قدمتها على مدار العامين الماضيين لدعم ومساندة جنود الاحتلال وعناصره المنتشرين في جبهات القتال.

אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק הלב למשפחתה של סמל רותם ינאי ז"ל, מש"קית ת"ש בחטיבת גבעתי, שנפלה במהלך פעילות מבצעית בצפון הארץ.



רותם ז"ל הקדישה את השירות שלה במסירות לסיוע לחיילים וללוחמים שנלחמים בשנתיים האחרונות בכל הזירות.



אני מאחל החלמה מהירה לחיילים שנפצעו בתקרית.



חיילי… pic.twitter.com/00z6H7lZok — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 28, 2026

الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا حصيلة الخسائر البشرية

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل جندية وإصابة اثنين آخرين من عناصره خلال عملية عسكرية جرت في شمال إسرائيل.

وأوضح موقع "واينت" الإخباري، أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أذن بنشر تفاصيل مقتل روتم ياناي البالغة من العمر 20 عاما، وهي ضابط صف في كتيبة "روتم" التابعة للواء جفعاتي جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة في منطقة عسكرية قُرب الحدود اللبنانية، كما أسفر الحادث عينه عن إصابة جندي احتياطي بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة.

استمرار العمليات العسكرية المتبادلة على الحدود وتدمير ممنهج للبنى التحتية

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.

وفي المقابل، يواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.