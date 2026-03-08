شهد اليوم الثامن من الحرب الجارية في المنطقة، تصعيدا في الهجمات والتصريحات المتبادلة بين أطراف الصراع الثلاث.

ففي إيران، أعلن الحرس الثوري إطلاق الموجة 27 من الصواريخ ضمن عملية "الوعد الصادق 4".

الحرس الثوري الإيراني يطلق الموجة 27 من عملية "الوعد الصادق 4"



وأكد الحرس الثوري، قدرته على خوض حرب واسعة لمدة 6 أشهر، كاشفا عن تدميره 7 رادارات أمريكية متطورة في المنطقة.



إيران: مستعدون لحرب واسعة لمدة 6 أشهر



إلى جانب ذلك، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أسر عدد من الجنود الأمريكيين.



أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين



وفيما يتعلق بالهجمات على دول خليجية، أعلن الرئيس الإيراني الموافقة على وقف الهجمات الصاروخية ضد الدول المجاورة، محددا شرطا واحدا لذلك.



إيران تعلن وقف الهجمات الصاروخية على دول الجوار بشرط



وتعقيبا على هذا الإعلان، أصدر الحرس الثوري توضيحا عاجلا بشأن وقف الضربات على دول الجوار.



مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني يصدر قرارا مهما بشأن ضرب الخليج



وبينما يشترط ترامب، استسلاما إيرانيا يضمن تفكيك برنامج الصواريخ والمنشآت النووية، يؤكد الرئيس الإيراني أن "العدو سيأخذ حلمه باستسلام إيران دون شروط معه إلى القبر".



الرئيس الإيراني: استسلام طهران دون شروط حلم سيأخذه العدو معه إلى القبر



وفي إطار سلسلة ضرباته المتواصلة، استهدف الحرس الثوري الإيراني مصفاة نفطية في مدينة حيفا الإسرائيلي.



الحرس الثوري الإيراني يستهدف مصفاة حيفا النفطية في إسرائيل



وتنفيذا لإعلان إغلاق مضيق هرمز، استهدف الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفطة قال إنها لم تلتزم بالتحذيرات.



إيران تعلن استهداف ناقلة نفط لم تلتزم بالتحذيرات في مضيق هرمز



وفيما لا تزال نتائج الهجمات الإيرانية تتكشف، أفادت "بلومبرج" بتدمير منظومة رادار رئيسية أمريكية بقيمة 300 مليون دولار في الأردن.



بلومبيرج: إيران دمرت منظومة رادار أمريكية بقيمة 300 مليون دولار في الأردن



أكد مقر خاتم الأنبياء الإيراني، مقتل 21 جنديا أمريكيا وإصابة آخرين بالهجمات الصاروخية خلال 24 ساعة.



إيران: مقتل 21 جنديا أمريكيا وإصابة آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية



وفي مقابل الهجمات الصاروخية، أكدت وسائل إعلام إيرانية وقوع أضرار واسعة في جميع أنحاء البلاد جراء الغارات الأمريكية والإسرائيلية.



إعلام إيراني: أضرار جسيمة في جميع أنحاء البلاد



كذلك، ذكرت وكالة مهر الإيرانية، بأن غارات أمريكية وإسرائيلية استهدفت مناطق سكنية ومطار مهرآباد في العاصمة طهران.



استهدفت المطار ومناطق سكنية.. انفجارات ضخمة تهز غرب العاصمة الإيرانية طهران



على الجانب الآخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لضربة قوة اليوم.



ترامب: ستتعرض إيران لضربة قوية اليوم



وفي سياق تصعيدي، أفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن الولايات المتحدة تستعد لإرسال حاملة طائرات ثالثة إلى الشرق الأوسط.



للمشاركة في الحرب ضد إيران.. واشنطن تستعد لإرسال حاملة الطائرات جورج بوش للشرق الأوسط

ومع تواصل إحصاء خسائر العمليات العسكرية، قال ترامب إن الهجمات الأمريكية دمرت 42 بارجة إيرانية خلال 3 أيام فقط، فضلا عن القضاء على شبكة الاتصالات في البلاد.



ترامب: دمرنا شبكة اتصالات إيران وقضينا على 42 سفينة حربية في 3 أيام





وفي إسرئيل، قال نتنياهو إن تل أبيب لديها مخطط لتقويض النظام الإيراني، زاعما أن طهران كانت قد تبادر بالهجوم أولا.



نتنياهو: خامنئي كان سيستخدم السلاح النووي لتدمير أمريكا وإسرائيل



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه أسقط 7500 قنبلة على إيران، واستهداف 150 منظومة دفاعية وإخراجها من الخدمة.



جيش الاحتلال: قصفنا 7500 قنبلة على إيران ونواصل استهداف حزب الله في لبنان"



وفيما يخص المساعي الدولية للتهدئة، بحث أمير قطر مع ترامب تطورات الأوضاع والجهود المبذولة لاحتواء التصعيد الراهن، محذرا من انعكاسات التصعيد على الأمن والسلم الدوليين.



أمير قطر لترامب: التصعيد بالمنطقة له انعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين



وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية التركي عدم وجود نية أمريكية لاستخدام الفصائل الكردية في شن هجوم بري على إيران، متهما إسرائيل بمحاولة استخدامهم.



تركيا: أمريكا نفت وجود خطة لدعم غزو كردي لإيران.. لكن إسرائيل تفعل ذلك



