واشنطن - (د ب أ)

انتقد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، خطط الحكومة الأمريكية لإدارة قيادة فنزويلا مؤقتا، واصفا إياها بالغموض وبأنها غير مقنعة و"مبنية على وعود وهمية."

وقال شومر، أمس الاثنين، بعد مشاركته في جلسة إحاطة لزعماء الكونجرس: "لم أتلق أي ضمانات بأننا لن نحاول فعل الشيء نفسه في دول أخرى."

ووصف شومر الجلسة بأنها كانت شاملة ومطولة، لكنه قال إنها أثارت أسئلة أكثر مما قدمت إجابات.

وأضاف: "عندما تنخرط الولايات المتحدة في مثل هذا النوع من تغيير الأنظمة، وما يُسمى ببناء الدولة، ينتهي الأمر دائما بإلحاق الضرر بالولايات المتحدة، وقد خرجت من هذه الإحاطة وأنا أشعر أن هذا الأمر سيحدث مرة أخرى."

وقامت الولايات المتحدة، يوم السبت الماضي، بقصف أهداف في فنزويلا، واعتقلت الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس بتهم مزعومة متعلقة بالمخدرات ، ونقلتهما خارج البلاد.

وقال الرئيس دونالد ترامب بعد العملية إن الولايات المتحدة ستتولى إدارة فنزويلا مؤقتا.

لكن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو صرح، أمس الاثنين، بأن واشنطن تهدف إلى استخدام الحصار النفطي القائم على فنزويلا لإحداث تغيير سياسي في البلاد.