إعلان

تونس تعلن "درجة إنذار كبيرة" في أربع ولايات بسبب رياح قوية

كتب : مصراوي

09:32 م 28/01/2026

ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تونس - (د ب أ)

رفعت السلطات التونسية اليوم الأربعاء مخاطر التقلبات المناخية إلى "درجة إنذار كبيرة" مع هبوب رياح قوية وغير اعتيادية في عدد من الولايات الواقعة بشمال البلاد.

وتسبق درجة الإنذار الحالية، الدرجة القصوى في تصنيف معهد الرصد الجوي، حيث شملت ولايات نابل وبنزرت وجندوبة وباجة، بينما كانت درجة الإنذار في باقي أنحاء البلاد، في الوسط والجنوب، عادية لكن مع دعوات بملازمة الحذر.

وحدد المعهد سرعة الرياح ما بين 50 و80 كيلومتراً في الساعة في آخر نهار اليوم الأربعاء، لتصل إلى 100 كيلومتر في ليل اليوم التالي مع دواوير رملية (عواصف رملية دوارة) في جنوب البلاد وأمطار متفرقة.

وطالبت الحماية المدنية السكان بالبقاء في الأماكن المغلقة وتجنب الخروج إلا عند الضرورة.

وكانت الجزائر المجاورة أعلنت أمس الثلاثاء إغلاق المدارس في أغلب أنحاء البلاد يومي الأربعاء والخميس تحسباً لرياح قوية تصل سرعتها القصوى إلى 120 كيلومتراً في الساعة.

وشهدت تونس قبل أسبوع هطول أمطار هائلة وغير مسبوقة في مثل هذا الشهر منذ 70 عاماً، ما أدى إلى سقوط خمس وفيات في فيضانات وانتشال جثتي بحارين وفقدان آخرين اثنين.

تعد تونس من بين الدول الأكثر تأثراً بتداعيات التغير المناخي في حوض البحر المتوسط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طقس تونس درجة إنذار كبيرة هبوب رياح قوية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تسديدة العقرب".. 10 صور من فرصة آدم كايد الضائعة أمام بتروجيت
رياضة محلية

"تسديدة العقرب".. 10 صور من فرصة آدم كايد الضائعة أمام بتروجيت
ياسمين عبد العزيز في بيان: لن أسمح بالنيل من سمعتي الشخصية
زووم

ياسمين عبد العزيز في بيان: لن أسمح بالنيل من سمعتي الشخصية
مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
حوادث وقضايا

مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
إيران: لا نرغب في الحرب ولكن ردنا على أي عمل عسكري سيكون حازما
شئون عربية و دولية

إيران: لا نرغب في الحرب ولكن ردنا على أي عمل عسكري سيكون حازما

ضبط "نباش قمامة" لاتهامه بهتك عرض طفل معاق في بورسعيد
أخبار المحافظات

ضبط "نباش قمامة" لاتهامه بهتك عرض طفل معاق في بورسعيد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون