

وكالات

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضية الطفل ليام في مينيابوليس بـ"القصة الكاذبة تماما"، مشيدا بتوم هومان، مسؤول ملف الحدود في البيت الأبيض الملقب بـ"قيصر الحدود".

قال ترامب، إن التقارير التي تحدثت عن احتجاز الطفل ليام كونخو راموس، 5 أعوام، من قبل سلطات الهجرة "قصة كاذبة تماما"، مشيرا إلى أن أي "خطأ بسيط" من جانب إدارته يضخم إعلاميا، رغم أن السلطات تعتقل آلاف الأشخاص وتجار المخدرات في إطار تطبيق قوانين الهجرة.

وكانت قضية ليام قد أثارت غضبا واسعا بعد أن أخذ الطفل من أمام منزل عائلته في ضواحي مينيابوليس أثناء إلقاء القبض على والده، الذي تقول وزارة الأمن الداخلي إنه مهاجر غير شرعي من الإكوادور، وتؤكد أن عناصرها اصطحبوا الطفل بناءً على رغبة والده في بقائه معه.

بينما يؤكد محامي العائلة، أن الأب لا يملك سجلًا جنائيًا والتزم بكل إجراءات طلب اللجوء، وأن ملف اللجوء ما زال منظورا أمام القضاء، وهو ما دفع قاضيا لإصدار أمر مؤقت يمنع ترحيل الأب والابن.

وخلال اللقاء، أشاد ترامب بتوم هومان، مسؤول ملف الحدود في البيت الأبيض والملقب بـ"قيصر الحدود"، قائلا إنه أوفده إلى مينيسوتا للإشراف على العمليات الميدانية و"تهدئة الوضع"، في وقت أشار فيه حاكم الولاية تيم والز إلى اتفاقه مع هومان على "ضرورة استمرار الحوار".

فيما تحدث رئيس بلدية مينيابوليس جاكوب فراي عن "محادثة مثمرة" مع هومان وقائد الشرطة حول تداعيات عمليات الهجرة الاتحادية على المدينة، وفقا لروسيا اليوم.