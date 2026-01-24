إعلان

بعد مزاعم ترامب.. ألمانيا ترد: قواتنا كانت جاهزة لدعم أمريكا

كتب : مصراوي

07:16 م 24/01/2026

بوريس بيستوريوس

وكالات

دافع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن القوات المسلحة لبلاده في مواجهة مزاعم أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بمهمتها في أفغانستان.
ونقلت صحيفة "بيلد" عن بيستوريوس في مقابلة نشرتها اليوم السبت: "إن قواتنا المسلحة كانت مستعدة عندما طلب حلفاؤنا الأمريكيون الدعم بعد الهجوم الإرهابي الإسلاموي في 2001"، مضيفًا: " ألمانيا ممتنة للغاية لقواتنا المسلحة بسبب شجاعتها وجهودها عالية الاحترافية".
كان ترامب زعم مجددا عبر شبكة "فوكس نيوز" أن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة إلى حلف الناتو قط، وأشار إلى أن عدة دول أخرى بالناتو أرسلت قوات إلى أفغانستان بعد 11 سبتمبر 2001، لكنهم "ظلوا في المؤخرة قليلا، بعيدا عن الجبهة قليلا".
وشدد بيستوريوس على أن الجنود الألمان تم نشرهم في أفغانستان لمدة 19 عاما، و "أدوا مهامهم في ظل خطر شديد على حياتهم وفي ظل ظروف بالغة القسوة".
وأضاف أن ألمانيا دفعت ثمنا باهظا لالتزامها، وقال في مقابلة الصحيفة: "لقي 59 جنديا وثلاثة رجال شرطة حتفهم أثناء القتال والهجمات أو الحوادث، وما زال يعاني الكثير من الجنود جراء الإصابات التي تعرضوا لها إبان تلك الفترة".

بوريس بيستوريوس ألمانيا دونالد ترامب أفغانستان

