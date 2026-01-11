

وكالات

اعتبرت الإعلامية الأمريكية وسيدة الأعمال لارا ترامب، أن دبي مركز عالمي مدهش جعلت الشرق الأوسط أكثر جاذبية للعالم، وتمثل جسرا يربط الغرب بالشرق الأوسط.

وقالت لارا ترامب زوجة إريك ترامب الابن الثالث للرئيس الأمريكي الحالي خلال جلسة بعنوان "الإعلام والتأثير" ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، إن الإمارات هي مركز العالم في العديد من القطاعات وقد نجحت في الجمع بين الثقافة والأمان والجمال.

أضافت أن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وصعوبة التمييز بين الحقيقي والمزيف يضاعف مخاوف الجمهور في وجهة استخدامه مستقبلا، بما في ذلك التأثير في الانتخابات.

أكدت أن المشهد الإعلامي يشهد تحولا متسارعا مع تراجع ثقة الجمهور بالإعلام التقليدي وتصاعد دور المنصات الرقمية والصحفيين المستقلين.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسهم في كشف ما وصفته بـ"انحياز الإعلام التقليدي في الولايات المتحدة، ما دفع شريحة واسعة من الجمهور إلى البحث عن مصادر بديلة للمعلومات

كما حذرت لارا ترامب من التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى صعوبة التمييز بين الحقيقي والمزيّف، مشيرة إلى دعمها تشريعات تهدف إلى الحد من إساءة استخدام هذه التقنيات، من بينها Take It Down Act.

كما ذكرت أن الرئيس الأمريكي يكتب منشوراته بنفسه على منصتي "تروث سوشال" و"إكس"، مؤكدة أن المصداقية عنصر أساسي في بناء الثقة مع الجمهور، فالناس يتوقون إلى الأصالة والحقيقة، سواء أحبوه أم لا، وهذا أحد أسباب انجذاب الكثيرين إلى دونالد ترامب، فهو الشخص نفسه أمام الكاميرا وخلفها، وفقا لروسيا اليوم.