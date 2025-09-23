قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى مرحلة كارثية، لان الجوع يقتل النساء والأطفال، داعياً إلى وقف فوري للقتل والعمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأضاف سانشيز، في كلمته خلال مؤتمر حل الدولتين الذي تترأسه السعودية وفرنسا في الأمم المتحدة، "أنه على شعب غزة أن يعرف أن العالم لن ينساه"، مؤكداً أن المؤتمر يمثل لحظة فارقة في مسار القضية الفلسطينية.

وشدد رئيس الحكومة الإسبانية على ضرورة منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، باعتبارها خطوة أساسية لترسيخ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل في المنطقة.