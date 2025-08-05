إعلان

الخارجية الأمريكية: واشنطن تركز على غزة وترامب يريد رؤية نهاية الحرب

11:01 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تركز على إنهاء الحرب في غزة، مشيرة إلى أن واشنطن لا تعلّق على تقارير إعلامية تتحدث عن نية إسرائيل احتلال القطاع.

وأكدت الخارجية الأميركية أن الرئيس ترامب سيُعلن قريبًا عن خطة جديدة للمساعدات الإنسانية المقدمة لغزة، موضحة أن المساعدات الحالية غير كافية، ولهذا تعمل الإدارة على تغيير الوضع الإنساني هناك.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الضفة الغربية، كشفت الخارجية أن واشنطن طلبت من إسرائيل فتح تحقيق في مقتل مواطنين أميركيين، وتنتظر نتائج هذا التحقيق.

وعلّقت الخارجية على تصريحات لرئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، بشأن ضم إسرائيل لأراضٍ من الضفة، مؤكدة أن الأخير مسؤول عن تصريحاته الخاصة.

يذكر أن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، قد قال خلال زيارته للضفة الغربية، إن يهودا والسامرة (مصطلح يهودي للضفة الغربية)، جزء لا يتجزأ من إسرائيل، وفق زعمه.

وأعلن جونسون، أن الولايات المتحدة ستعمل على إطلاق اسم "يهودا والسامرة" بدلًا من تسمية الضفة الغربية في الإدارة الأمريكية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية الأميركية دونالد ترامب الحرب في غزة واشنطن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان