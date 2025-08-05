الخارجية الأمريكية: واشنطن تركز على غزة وترامب يريد رؤية نهاية الحرب

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تركز على إنهاء الحرب في غزة، مشيرة إلى أن واشنطن لا تعلّق على تقارير إعلامية تتحدث عن نية إسرائيل احتلال القطاع.

وأكدت الخارجية الأميركية أن الرئيس ترامب سيُعلن قريبًا عن خطة جديدة للمساعدات الإنسانية المقدمة لغزة، موضحة أن المساعدات الحالية غير كافية، ولهذا تعمل الإدارة على تغيير الوضع الإنساني هناك.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الضفة الغربية، كشفت الخارجية أن واشنطن طلبت من إسرائيل فتح تحقيق في مقتل مواطنين أميركيين، وتنتظر نتائج هذا التحقيق.

وعلّقت الخارجية على تصريحات لرئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، بشأن ضم إسرائيل لأراضٍ من الضفة، مؤكدة أن الأخير مسؤول عن تصريحاته الخاصة.

يذكر أن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، قد قال خلال زيارته للضفة الغربية، إن يهودا والسامرة (مصطلح يهودي للضفة الغربية)، جزء لا يتجزأ من إسرائيل، وفق زعمه.

وأعلن جونسون، أن الولايات المتحدة ستعمل على إطلاق اسم "يهودا والسامرة" بدلًا من تسمية الضفة الغربية في الإدارة الأمريكية.