وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزراء في الحكومة قولهم إن رئيس أركان الجيش إيال زامير قد يستقيل إذا أُقرت خطة احتلال قطاع غزة بالكامل.

وكانت هيئة البث قد أكدت أن نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية في القطاع، رغم الخلافات المستمرة مع قيادة الجيش، ونقلت عن مصادر قولها إن "الاحتلال الكامل" لا يزال خيارًا مطروحًا على الطاولة، وفق ما أفادت به مصادر أمنية للهيئة.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن مصادر قولها إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر "لشن عملية عسكرية مكثفة على حماس".