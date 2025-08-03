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بن غفير يقود اقتحاما واسعًا للأقصى.. و"سجود ملحمي" لنائب بالكنيست - فيديو

12:45 م الأحد 03 أغسطس 2025

بن غفير داخل باحة المسجد الأقصى

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كتبت- سلمى سمير:

قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، باقتحام ساحات المسجد الأقصى، بمشاركة أكثر من 2228 مستوطن، في الذكرى التي يُطلق عليها اليهود "ذكرى خراب الهيكل"، وذلك وسط أداء طقوس دينية ورقصات استفزازاية في ساحات المسجد.

وخلال الاقتحام، دعا بن غفير لإعادة احتلال قطاع غزة وبسط السيطرة الإسرائيلية عليه.

وشهد الاقتحام الذي استمر لنحو ثلاث ساعات فقط، دخول 2228 مستوطنا إلى باحات المسجد، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في واحدة من أكبر عمليات الاقتحام المنظمة للمكان المقدّس في الفترة الأخيرة.

وخلال ذلك، أدى المستوطنون صلوات تلمودية جماعية، وردّدوا هتافات صاخبة ورقصات جماعية داخل الساحات، كما أدى عضو الكنيست أوشر شيكليم ما يُسمى "السجود الملحمي" خلال اقتحام المسجد الأقصى.

وكان بن غفير قد استبق الاقتحام بمسيرة استفزازية قادها في أزقة البلدة القديمة بالقدس، وأدلى بتصريحات قال فيها: "نحن لا نكتفي بالحداد على الهيكل، بل نفكر في بنائه وفرض السيادة كما فعلنا في أماكن أخرى، وسنفعل الشيء نفسه في غزة".

وشارك في الاقتحامات عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي عن أحزاب اليمين، من بينهم عميت هاليفي من حزب "الليكود"، بينما تمركزت مجموعات من المستوطنين عند باب الملك فيصل وهم ينشدون أغاني تلمودية.

وتُعد هذه المرة الـ11 التي يقتحم فيها بن غفير المسجد الأقصى منذ توليه منصبه، والثامنة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

من جهتها، حذرت محافظة القدس من خطورة ما يجري، معتبرة أن مناسبة ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم تمثل إحدى أخطر المحطات التي يمر بها المسجد الأقصى، خاصة في ظل الدعوات المكثفة التي أطلقتها جماعات "منظمات الهيكل" اليمينية المتطرفة لـ"اقتحام أكبر".

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بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي اقتحام ساحات المسجد الأقصى المستوطنين
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