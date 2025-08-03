كتبت- سلمى سمير:

قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، باقتحام ساحات المسجد الأقصى، بمشاركة أكثر من 2228 مستوطن، في الذكرى التي يُطلق عليها اليهود "ذكرى خراب الهيكل"، وذلك وسط أداء طقوس دينية ورقصات استفزازاية في ساحات المسجد.

وخلال الاقتحام، دعا بن غفير لإعادة احتلال قطاع غزة وبسط السيطرة الإسرائيلية عليه.

مشاهد من اقتحام بن غفير بحراسة مشددة للمسجد الأقصى قبل قليل بمناسبة ذكرى خراب الهيكل pic.twitter.com/6cbDdFyIMT — القسطل الإخباري (@AlQastalps) August 3, 2025

وشهد الاقتحام الذي استمر لنحو ثلاث ساعات فقط، دخول 2228 مستوطنا إلى باحات المسجد، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في واحدة من أكبر عمليات الاقتحام المنظمة للمكان المقدّس في الفترة الأخيرة.

المستوطنون يرفعون أعلام الاحتلال بشكل جماعي في المسجد وسط حراسة الاحتلال في ذكرى خراب الهيكل pic.twitter.com/GzgXcKQGk1 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) August 3, 2025

وخلال ذلك، أدى المستوطنون صلوات تلمودية جماعية، وردّدوا هتافات صاخبة ورقصات جماعية داخل الساحات، كما أدى عضو الكنيست أوشر شيكليم ما يُسمى "السجود الملحمي" خلال اقتحام المسجد الأقصى.

يضع لفائف التيفلين على ذراعه .. مستوطن يوثق أداءه صلوات تلمودية في المسجد الأقصى صباح اليوم في ذكرى خراب الهيكل pic.twitter.com/lzZYR7YNkT — القسطل الإخباري (@AlQastalps) August 3, 2025

وكان بن غفير قد استبق الاقتحام بمسيرة استفزازية قادها في أزقة البلدة القديمة بالقدس، وأدلى بتصريحات قال فيها: "نحن لا نكتفي بالحداد على الهيكل، بل نفكر في بنائه وفرض السيادة كما فعلنا في أماكن أخرى، وسنفعل الشيء نفسه في غزة".

انتشار واسع في البلدة القديمة تزامناً مع اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى pic.twitter.com/ocaLpe6G9Z — القسطل الإخباري (@AlQastalps) August 3, 2025

قوات الاحتلال تضيق على الفلسطينيين وتمنع وصولهم إلى البلدة القديمة لتأمين اقتحامات المستوطنين فيما يسمى ذكرى خراب الهيكل pic.twitter.com/yiCvWNDERJ — القسطل الإخباري (@AlQastalps) August 3, 2025

وشارك في الاقتحامات عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي عن أحزاب اليمين، من بينهم عميت هاليفي من حزب "الليكود"، بينما تمركزت مجموعات من المستوطنين عند باب الملك فيصل وهم ينشدون أغاني تلمودية.

وتُعد هذه المرة الـ11 التي يقتحم فيها بن غفير المسجد الأقصى منذ توليه منصبه، والثامنة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

من جهتها، حذرت محافظة القدس من خطورة ما يجري، معتبرة أن مناسبة ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم تمثل إحدى أخطر المحطات التي يمر بها المسجد الأقصى، خاصة في ظل الدعوات المكثفة التي أطلقتها جماعات "منظمات الهيكل" اليمينية المتطرفة لـ"اقتحام أكبر".