ترامب: سأقلل مهلة الـ 50 يومًا التي منحتها لبوتين



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، "خاب أملي كثيرًا في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".



وأضاف ترامب، خلال زيارته اسكتلندا، أنه تواصل مع نظيره الروسي بوتين كثيرً، مردفًا: "وفي 4 أو 5 مرات كان بإمكاننا التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا".



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيقلل مهلة الـ 50 يومًا التي منحها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب، مضيفًا "لأنني أعرف ما سيحدث".



وفي وقتٍ سابق من يوليو الجاري، أمهل الرئيس الأمريكي ترامب، روسيا 50 يومًا للتوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا، محذّرا من أن الأمر سيكون "سيئًا للغاية" ما لم يحدث ذلك.