رئيس كوريا الجنوبية: سنواصل تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة



وكالات

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، أن بلاده ستواصل تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة.

قال الرئيس الكوري الجنوبي في رسالة بمناسبة ذكرى توقيع الهدنة في الحرب الكورية: "ببذل الجهود الشاملة في السياسة والاقتصاد والأمن والثقافة سنواصل تعزيز التحالف الكوري الأمريكي الذي يعتبر تحالف الدم، وسنضمن ثبات الحرية والسلام في شبه الجزيرة الكورية".

قدم الرئيس الكوري الجنوبي الشكر للولايات المتحدة على التضحيات الأمريكية في الحرب الكورية، حيث قتل في تلك الحرب أكثر من 36 ألف عسكري أمريكي، حاربوا ضمن القوات المتعددة الجنسيات.

وجرت في كوريا الجنوبية الأحد مراسم رسمية لإحياء ذكرى توقيع الهدنة بين حكومة سيئول والشيوعيين من شمال البلاد، والتي أنهت الحرب التي جرت بين الجنوب والشمال خلال الفترة بين 1950 و1953.