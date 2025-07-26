فرنسا تحقق في احتمال طرد شبان يهود من طائرة إسبانية بسبب ديانتهم

باريس - (أ ب)

تحاول السلطات الفرنسية التحقق مما إذا كان قد تم إنزال مجموعة من المواطنين الفرنسيين الشباب من طائرة متجهة من إسبانيا إلى باريس هذا الأسبوع بسبب كونهم يهودا.

ونفت شركة الطيران "فويلينج" هذه الادعاءات.

وكان قد تم طرد عدة عشرات من الركاب الفرنسيين يوم الأربعاء من رحلة كانت تغادر مدينة فالنسيا الإسبانية إلى باريس، بسبب ما وصفته الشرطة الإسبانية وشركة الطيران بسلوك غير منضبط.

وقالت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان اليوم السبت إن الوزير جان-نويل بارو تواصل مع الرئيسة التنفيذية لشركة فويلينج، كارولينا مارتينولي، ليعرب عن "قلقه العميق بشأن إنزال مجموعة من الشباب الفرنسيين اليهود من إحدى رحلات الشركة".

وطلب بارو أيضا مزيدا من المعلومات "لتحديد ما إذا كان قد تم التمييز ضد هؤلاء الأفراد على أساس ديانتهم".

وتم توجيه طلب مماثل إلى السفير الإسباني في فرنسا.

وأضافت الوزارة: "أكدت السيدة مارتينولي للسيد بارو أن تحقيقا داخليا شاملا جار، وأن نتائجه ستُشارك مع السلطات الفرنسية والإسبانية".