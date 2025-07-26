مقتل 18 شخصا على الأقل جراء حادث سير في بيرو

ليما (بيرو)- (أ ب)

انقلبت حافلة ركاب كانت في طريقها من ليما إلى منطقة الأمازون في بيرو على طريق سريع في جبال الأنديز، مما أسفر عن مقتل 18 شخصاً على الأقل وإصابة 48 آخرين، بحسب ما أعلنته السلطات يوم الجمعة.

وقال مدير الصحة في منطقة جونين، كليفور كوريباكو، للصحفيين إن الحافلة ذات الطابقين التابعة لشركة "إكسبريسو مولينا ليدر إنترناشونال" انحرفت عن الطريق وسقطت من منحدر في مقاطعة بالكا، بمنطقة جونين. ولا تزال السلطات تحقق في سبب الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها محطات التلفزيون المحلية انشطار الحافلة إلى نصفين، بينما كان رجال الإطفاء والشرطة يحاولون إنقاذ المصابين.

ولم يكن هذا أول حادث حافلة مميت في بيرو العام الحالي، فقد سقطت حافلة أخرى في نهر في 3 يناير/كانون الثاني الماضي، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 32 آخرين.

وكشفت دراسة أجراها مكتب المدعي العام أن القيادة المتهورة والسرعة الزائدة هما السببان الرئيسيان للحوادث في بيرو.

يشار إلى أن قطاع النقل البري في بيرو يخضع لرقابة ضعيفة من قبل السلطات، كما أن المساعدة في حالات الطوارئ بطيئة وغير منظمة.

tفي عام 2024، وقع ما يقرب من 3173 حالة وفاة نتيجة لحوادث المرور في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، وفقا للبيانات الرسمية لنظام معلومات الوفيات.