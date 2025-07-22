محكمة أمريكية تسمح لـ إدارة ترامب بإلغاء الحماية من الترحيل للأفغان



وكالات

ألغى قاض اتحادي بالولايات المتحدة أمس الإثنين، أمرا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من إلغاء وضع الحماية المؤقتة لآلاف الأفغان والكاميرونيين.

كانت إدارة ترامب قد تحركت في أبريل لإنهاء وضع الحماية المؤقتة للأفغان والكاميرونيين في الولايات المتحدة، قائلة إن الظروف في أفغانستان والكاميرون لم تعد تستحق وضع الحماية.

وأثرت هذه الخطوة على ما يقدر بنحو 14600 أفغاني و7900 كاميروني، وفقا للغد.

ورفعت منظمة كاسا المؤيدة لقضايا الهجرة دعوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي، ومنحت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الرابعة وقفا إداريا لإنهاء الحماية حتى 21 يوليو.

وعزا حكم المحكمة أمس إلى ضعف الأدلة التي قدمتها المنظمة، ولم تستجب وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على برنامج الحماية المؤقتة، على طلب للتعليق بعد.

وأظهرت وثائق الأسبوع الماضي أن محكمة استئناف أمريكية منعت إدارة الرئيس دونالد ترامب من إلغاء وضع الحماية المؤقتة لآلاف الأفغان في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

وقالت محكمة الاستئناف للدائرة الرابعة في أمر وافقت فيه على طلب من منظمة كاسا المدافعة عن حقوق المهاجرين، إن الوقف الإداري لإنهاء وضع الحماية المؤقتة للأفغان سيستمر حتى 21 يوليو.

كانت المنظمة رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية للطعن في إنهاء وضع الحماية المؤقتة للأفغان والكاميرونيين الذي أعلنت عنه إدارة ترامب في أبريل.

وقدمت كاسا طلبا طارئا لوقف التنفيذ، الذي كان من المقرر فيه إنهاء وضع الحماية للأفغان.

وتظهر وثائق المحكمة أن من المقرر انتهاء وضع الحماية للكاميرونيين في الرابع من أغسطس.

وأجلت الولايات المتحدة أكثر من 82 ألف أفغاني من بلدهم بعد سيطرة طالبان على السلطة في عام 2021.