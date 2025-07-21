وكالات

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بالحمى النزفية إلى 30 حالة، من أصل 231 إصابة مؤكدة منذ بداية عام 2025، محذّرة من خطورة المرض الفيروسي الذي يُنقل من الحيوانات إلى الإنسان، وداعيةً إلى الالتزام بإجراءات النظافة العامة عند التعامل مع المواشي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريحات صحفية، إن "المجموع التراكمي خلال العام 2025 بلغ 231 إصابة مؤكدة، بينها 30 حالة وفاة، ست منها سُجلت في العاصمة بغداد".

وكان العراق قد أعلن، في 12 يونيو الماضي، تسجيل 19 وفاة من بين 123 إصابة، ما يشير إلى تزايد ملحوظ في الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة.

ويُعد مربو الماشية والعاملون في مجال الذبح الأكثر عرضة للإصابة، بحسب وزارة الصحة، التي شددت على أهمية "اتخاذ إجراءات صارمة لمنع ظاهرة الرعي العشوائي"، كونها تسهم في انتشار العدوى.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الحمى النزفية تنتقل إلى الإنسان "إما عن طريق لدغات القراد، أو من خلال ملامسة دم أو أنسجة الحيوانات المصابة، خصوصًا خلال الذبح أو مباشرة بعده". ولا يوجد حتى الآن أي لقاح معتمد لهذا المرض سواء للإنسان أو الحيوان.

وتشمل الأعراض الأولية للمرض الحمى وآلام العضلات والبطن، فيما قد تتطور الحالة لتشمل نزيفًا من العينين والأذنين والأنف، وصولًا إلى فشل في أعضاء الجسم، ما يؤدي في كثير من الحالات إلى الوفاة.

وتقدّر منظمة الصحة العالمية معدل الوفيات بين المصابين بنسبة تتراوح بين 10 إلى 40%.