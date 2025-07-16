للمرة الثانية.. عشرات الدروز الإسرائيليين يعبرون إلى سوريا- صور وفيديو

وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إن عشرات الدروز عبروا قبل قليل الحدود إلى سوريا للمرة الثانية.

وأشارت الإذاعة العسكرية، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وحرس الحدود فشلوا في منعهم من عبور الحدود من الجولان إلى سوريا.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى أن مئات الدروز عبروا بالفعل إلى الأراضي السورية.

وعلى مدار اليوم، حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الطرق المؤدية إلى الحدود مع سوريا، لمنع آلاف الدروز من التوجه إلى السياج الحدودي في هضبة الجولان، وذلك بعد توافد أعداد كبيرة من أبناء الطائفة إلى المنطقة، وعبور بعضهم بالفعل للحدود.

תיעוד מהמהומות בגדר: צה"ל מתגבר כוחות בגבול, ומנסה לבלום את הדרוזים שחצו לכיוון סוריה pic.twitter.com/AjKVhdq2PS — החדשות - N12 (@N12News) July 16, 2025

جاءت هذه الإجراءات بعد تصاعد الغضب في أوساط الدروز في الجولان المحتل الخاضع للسيطرة الإسرائيلية إثر ما وصفوه بـ"المذبحة" بحق أبناء طائفتهم في جنوب سوريا، وعدم تحرك إسرائيل بالشكل الكافي لحمايتهم، رغم الوعود الرسمية المتكررة، بحسب تعبيرهم.

وفي بيان، أعلن الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، حالة الحداد العام وإضرابًا شاملاً في جميع القرى الدرزية داخل الخط الأخضر، احتجاجا على ما وصفه بـ"نكث العهد التاريخي والقيمي بين الدولة والطائفة الدرزية".

وجاء في البيان: "للأسف، لم يتخذ الجيش الإسرائيلي ولا الحكومة أية خطوات حقيقية لوقف المجازر رغم التزاماتهم الواضحة. نحن أمام نقطة كسر عميقة في العلاقة التاريخية بين الدولة والطائفة".

وأضاف: "في هذه الساعة الحرجة، ندعو إلى الجهوزية الكاملة، والاستعداد لعبور الحدود بكل الوسائل الممكنة لمساعدة إخواننا في سوريا".

وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد أطلقت عدد من الأعيرة النارية على الدروز الذين حاولوا عبور الحدود إلى داخل سوريا.