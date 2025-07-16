إعلام: تسريح نحو 1350 موظفًا في وزارة الخارجية الأمريكية



وكالات

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، إنه تم تسريح نحو 1350 موظفا في وزارة الخارجية الأمريكية.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين حاليين وسابقين إلى أن محللين متخصصين في ملف روسيا وأوكرانيا بمكتب الاستخبارات كانوا من بين المسرحين.

وفي وقت سابق، صرح مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية بأن الوزارة بصدد إقالة أكثر من 1300 دبلوماسي وموظف حكومي في إطار خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المسؤول البارز، إن الوزارة بصدد إرسال إخطارات تسريح إلى 1107 موظفين مدنيين و246 مسؤولا في الخدمة الخارجية لديهم مهام محلية في أمريكا.

وكانت إدارة ترامب قد سعت لإعادة هيكلة الدبلوماسية الأمريكية وعملت جاهدة لتقليص حجم الحكومة الاتحادية بما في ذلك عمليات فصل جماعي في إطار خطوات تهدف إلى تفكيك وزارات بأكملها مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعليم.

ومهّد حكم أخير أصدرته المحكمة العليا الطريق أمام بدء عمليات تسريح، بينما تستمر الدعاوى القضائية التي تطعن في قانونية التقليص.

وكانت الوزارة قد أبلغت بشكل رسمي الموظفين الخميس الماضي بأنها سترسل إشعارات تسريح إلى بعض منهم قريبا.