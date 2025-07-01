أوروبا تشهد موجة حر شديدة.. واندلاع الحرائق في تركيا وفرنسا (فيديو-صور)

القاهرة-مصراوي

جراء موجة الحر الشديدة التي تواجه أوروبا، اندلعت حرائق غابات هائلة في فرنسا وتركيا، إذ كافح رجال الإطفاء في السيطرة على الحرائق.

وأعلنت هيئة الكوارث التركية، أمس الاثنين، إجلاء أكثر من 50 ألف شخص جراء الحرائق. واضطر مطار عدنان مندريس في مدينة إزمير بتركيا، إلى إيقاف عملياته لضمان سلامة الركاب، وأدى هذا الإغلاق إلى إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية، ما تسبب في اضطرابات غير مسبوقة في جداول السفر في أحد أكثر المطارات ازدحامًا في البلاد.

🔥Forest fires rage on the outskirts of the resort town of Izmir in Türkiye.



They have come close to residential buildings.



Heat and strong winds are making it difficult for rescuers to cope with the fire. There have been no reports of casualties. pic.twitter.com/GSZoHufhyZ — News.Az (@news_az) June 29, 2025







وتعرضت المناطق الساحلية في تركيا في السنوات الأخيرة لحرائق الغابات مع ارتفاع درجات الحرارة والجفاف في الصيف، وهو ما يقول العلماء إنه نتيجة لتغير المناخ الناجم عن أنشطة الإنسان .

أما فرنسا، فمن المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء، واندلعت حرائق غابات يوم الأحد في مقاطعة أود بجنوب غرب البلاد، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية، مما أدى إلى حرق 400 هكتار وإجبار السلطات على إخلاء موقع للتخييم ودير، حسبما ذكرت السلطات الفرنسية.

وقالت السلطات الفرنسية، أمس الاثنين، إن الحرائق تحت السيطرة لكنها لم تنطفئ بعد. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية (ميتيو فرانس) حالة تأهب قصوى لموجة حر برتقالية اللون في 84 مقاطعة من أصل 101 مقاطعة في البلاد، وذلك بدءًا من الاثنين وحتى منتصف الأسبوع.

🇫🇷 VIDEO: Forest fires break out as heatwave grips southern Europe



Southern Europe has been in the grips of an intense heatwave now for several days with firefighters battling a wildfire in the Aude region of southern France. pic.twitter.com/tAiNL0DQ5o — AFP News Agency (@AFP) July 1, 2025

كما صدرت تحذيرات صحية في إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وألمانيا. حتى هولندا، المعتادة على مناخ معتدل، أصدرت تحذيرًا من ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة، مصحوبًا برطوبة عالية.

Wildfires broke out in France's southwestern Aude department, where temperatures topped 104 degrees Fahrenheit, burning 400 hectares and forcing some evacuations, authorities said https://t.co/TVnHR5MCbx pic.twitter.com/sWi7jndJ3n — Reuters (@Reuters) June 30, 2025

وقالت سامانثا بورجيس، مسؤولة الاستراتيجية المناخية في خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ بالاتحاد الأوروبي: "تشهد أجزاء كبيرة من أوروبا الغربية درجات حرارة شديدة وظروف موجات حر تُلاحظ عادة في يوليو أو أغسطس، وليس يونيو".

Forest fire RAGES in Izmir, Turkey



Intense, white-hot flames started in a garbage dump and spread through the surrounding forest



Police have arrested a man suspected of starting the blaze pic.twitter.com/NnunBF5odS — RT (@RT_com) June 26, 2025

وأضافت أن درجات الحرارة في بعض المناطق كانت أعلى بنحو 5 إلى 10 درجات مئوية عما كان ينبغي أن تكون عليه في هذا الوقت من العام.

وفي السياق ذاته، قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية، إن البلاد في طريقها إلى تسجيل أعلى درجة حرارة في شهر يونيو على الإطلاق.

وقال روبين ديل كامبو، المتحدث باسم وكالة الأرصاد الجوية، "على مدى الأيام القليلة المقبلة، على الأقل حتى يوم الخميس، ستستمر الحرارة الشديدة في معظم أنحاء إسبانيا".