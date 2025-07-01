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أوروبا تشهد موجة حر شديدة.. واندلاع الحرائق في تركيا وفرنسا (فيديو-صور)

05:20 م الثلاثاء 01 يوليه 2025
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القاهرة-مصراوي

جراء موجة الحر الشديدة التي تواجه أوروبا، اندلعت حرائق غابات هائلة في فرنسا وتركيا، إذ كافح رجال الإطفاء في السيطرة على الحرائق.

وأعلنت هيئة الكوارث التركية، أمس الاثنين، إجلاء أكثر من 50 ألف شخص جراء الحرائق. واضطر مطار عدنان مندريس في مدينة إزمير بتركيا، إلى إيقاف عملياته لضمان سلامة الركاب، وأدى هذا الإغلاق إلى إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية، ما تسبب في اضطرابات غير مسبوقة في جداول السفر في أحد أكثر المطارات ازدحامًا في البلاد.

وتعرضت المناطق الساحلية في تركيا في السنوات الأخيرة لحرائق الغابات مع ارتفاع درجات الحرارة والجفاف في الصيف، وهو ما يقول العلماء إنه نتيجة لتغير المناخ الناجم عن أنشطة الإنسان .

أما فرنسا، فمن المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء، واندلعت حرائق غابات يوم الأحد في مقاطعة أود بجنوب غرب البلاد، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية، مما أدى إلى حرق 400 هكتار وإجبار السلطات على إخلاء موقع للتخييم ودير، حسبما ذكرت السلطات الفرنسية.

وقالت السلطات الفرنسية، أمس الاثنين، إن الحرائق تحت السيطرة لكنها لم تنطفئ بعد. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية (ميتيو فرانس) حالة تأهب قصوى لموجة حر برتقالية اللون في 84 مقاطعة من أصل 101 مقاطعة في البلاد، وذلك بدءًا من الاثنين وحتى منتصف الأسبوع.

كما صدرت تحذيرات صحية في إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وألمانيا. حتى هولندا، المعتادة على مناخ معتدل، أصدرت تحذيرًا من ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة، مصحوبًا برطوبة عالية.

وقالت سامانثا بورجيس، مسؤولة الاستراتيجية المناخية في خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ بالاتحاد الأوروبي: "تشهد أجزاء كبيرة من أوروبا الغربية درجات حرارة شديدة وظروف موجات حر تُلاحظ عادة في يوليو أو أغسطس، وليس يونيو".

وأضافت أن درجات الحرارة في بعض المناطق كانت أعلى بنحو 5 إلى 10 درجات مئوية عما كان ينبغي أن تكون عليه في هذا الوقت من العام.

وفي السياق ذاته، قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية، إن البلاد في طريقها إلى تسجيل أعلى درجة حرارة في شهر يونيو على الإطلاق.

وقال روبين ديل كامبو، المتحدث باسم وكالة الأرصاد الجوية، "على مدى الأيام القليلة المقبلة، على الأقل حتى يوم الخميس، ستستمر الحرارة الشديدة في معظم أنحاء إسبانيا".

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تركيا فرنسا حرائق غابات
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