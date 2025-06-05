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فنزويلا: السفر إلى أمريكا أصبح مخاطرة كبيرة بعد قرار ترامب

04:09 ص الخميس 05 يونيو 2025

علم فنزويلا

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وكالات

أعلنت فنزويلا، اليوم الخميس، أن السفر إلى الولايات المتحدة أصبح مخاطرة كبيرة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر السفر إليها، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل.

وأعلنت قناة "سي بي إس"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع قرارا بحظر دول معينة من دخول الولايات المتحدة.

ويفرض قرار ترامب قيودا صارمة، إذ يحد من دخول مواطني 12 دولة، هي: "أفغانستان، وبورما، وتشاد، وجمهورية الكونجو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن".

كما يفرض قيودا جزئية على دخول مواطني 7 دول وهي: "بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوجو، وتركمانستان وفنزويلا".

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