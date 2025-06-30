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اندلاع حريق في مبنى نتيجة انفجار سيارة في واشنطن

02:05 ص الإثنين 30 يونيو 2025

الشرطة الأمريكية

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وكالات

اندلع حريق يأحد المباني نتيجة انفجار سيارة انفجرت في واشنطن العاصمة، إذ تصاعد دخان أسود كثيف في السماء.

واشتعلت النيران في شاحنة توصيل تابعة لشركة أمازون، في أرلينجتون، فرجينيا.

واستجابت وحدات من إدارة الإطفاء والطوارئ الطبية في أرلينجتون للحريق الذي اندلع في المبنى 2200 بشارع كلارك الجنوبي، نتيجة انفجار السيارة.

ولم يصاب سائق الشاحنة المحترقة بأذى، وسيُجري مكتب قائد الإطفاء تحقيقًا لمعرفة سبب الحريق.

وتداول عدد من مستخدمي موقع إكس مقاطع مصورة للحريق، بحسب الغد.

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