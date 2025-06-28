حماس: واشنطن توفر الغطاء لجرائم الاحتلال في غزة وتشاركه المسؤولية

وكالات

دعت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، اليوم، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفته بـ"جريمة التجويع الممنهج" التي يتعرض لها سكان قطاع غزة، محذّرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية خاصة بين الأطفال.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن المجاعة وسوء التغذية "تفتكان بأطفال غزة"، مشيرة إلى أن أكثر من 66 طفلاً فقدوا حياتهم حتى الآن نتيجة نقص الغذاء وسوء التغذية، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وسياسات التجويع الممنهجة.

وأضاف البيان أن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم مروّعة بحق المدنيين، عبر استهداف الأطفال بالتجويع والقصف والمجازر"، واعتبر ذلك "انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والقيم الإنسانية".

واتهمت الحركة الولايات المتحدة بتوفير غطاء سياسي ودولي للاحتلال، يمنعه من التعرض للمساءلة، مضيفة أن "واشنطن شريكة في الجرائم من خلال دعمها المستمر لإسرائيل".

وأكدت حماس أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات يُعد "مشاركة غير مباشرة في الجريمة"، داعية المنظمات الدولية والحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف الكارثة الإنسانية في غزة.